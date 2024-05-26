“كاك كاك يا صغاااار“ اضبط تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل وعربسات للاستمتاع بمشاهدة أحلى كرتون للأطفال

تم إطلاق قناة بطوط في الآونة الأخيرة وهو واحدة من القنوات التي نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنها تحرص على عرض جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال مما تعمل على جذب انتباه الطفل، لذلك سوف نقدم لجميع الأمهات والآباء من خلال مقالنا تردد قناة بطوط.

تردد قناة بطوط

يمكنك الآن استقبال قناة بطوط بكل سهولة ويسر وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد الآتي:

التردد: 11494.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

حرصت قناة بطوط على توفير أكثر من تردد وذلك من أجل تسهيل الحصول عليها ويمكن للجميع الآن تنزيل القناة باستخدام التردد التالي:

التردد: 11594.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة بطوط

تمتلك قناة بطوط مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم بتنزيلها على الرسيفر الخاص بك ومن أبرز تلك المميزات:

تحرص القناة على تقديم محتوى يناسب فئة الأطفال.

تقدم القناة محتوى يتميز بالدقة والجودة عالية الكفاءة.

يمكنك استقبال القناة بشكل مجاني ولا تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية.

خطوات تنزيل قناة بطوط على الرسيفر الخاص بك