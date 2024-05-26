خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة برقم البطاقة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكارت الخدمات المتكاملة يعتبر من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لفئات ذوي الهمم وذلك من أجل توفير الحياة لديهم وهو يحمل لهم الكثير من الحقوق والمميزات التي يمكنهم الحصول عليها من خلاله وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الان لجميع حاملي كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية: من قائمة الخدمات المتاحة قم بالدخول على خيار خدمات ذوي الهمم.

الخطوة الثالثة: قم بالنقر على زر كارت الخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: يتطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

الخطوة الخامسة: بمجرد الضغط على زر البحث سوف تظهر النتيجة الخاصة بك.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تطبيق المعاقين

قامت الحكومة بإطلاق تطبيق المعاقين والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن كافة الخدمات التي تخص ذوي الهمم، قم بالحصول على التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف.

في شريط البحث يرجى كتابة تطبيق المعاقين وانقر على زر التحميل.

انتظر حتى يتم تحميل التطبيق، ثم اضغط على زر فتح التطبيق.

اتبع الإرشادات الموضحة من أجل إنشاء حساب.

انقر على زر استعلام عن كارت الخدمات وسوف تظهر لك النتيجة في غضون ثوان.

يمكنك أيضا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي وهو 1444 وقم باتباع الرسالة الصوتية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة