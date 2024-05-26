“رسميًا اتحدد” .. موعد امتحانات نهاية السنة 2024 وجدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

بعد إعلان وزارة التربية العراقية موعد الامتحانات النهائية لعام 2024، زادت الاهتمامات والبحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، تشمل هذه الامتحانات المراحل الدراسية الغير مكتملة، يعقد امتحان البكالوريا للمرحلة الابتدائية الوزارية يوم الأحد 12 مايو 2024، ويترقب الجميع إجراء الاختبارات النهائية للصفوف المكتملة والغير مكتملة للعام الدراسي الحالي، سنقدم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فترقبوا الاطلاع على المزيد فيما يلي.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

تعمل وزارة التربية العراقية على تلبية جميع احتياجات المناهج الدراسية في مختلف مدن العراق وأقسامها، على جميع المستويات التعليمية لذلك، يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على معلومات حول جداول امتحانات العام 2024 في العراق، تم الإعلان عن جدول الامتحانات النهائية في العراق كما يلي:

سيتم عقد امتحانات الصفوف الابتدائية الوزارية يوم الأحد، 12 مايو 2024.

سيكون موعد امتحانات المرحلة الإعدادية الوسطى يوم الثلاثاء، 21 مايو 2024.

سوف تجري امتحانات نهائية للصفوف الغير منتهية يوم الخميس الذي يصادف 2 مايو 2024.

ما هو جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

سنعرض لكم عبر موقعنا الجدول الزمني لامتحانات السنة الثالثة متوسط لعام 2024، والذي تم تحديده كالآتي: