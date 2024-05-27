“الآن اضبط واستقبل” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 1445 لمشاهدة برامج الكرتون الممتعة طوال اليوم

تواصل الكثير من الأمهات البحث عن تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر من أروع القنوات الفضائية الموجهة للصغار، حيث انطلقت هذه القناة في العام 2008 واشتهرت بمحتوى التسلية الأخاذ الذي يمتع الأطفال خلال وقت فراغهم وبالتالي نالت إعجابهم، كما أن قناة طيور الجنة نجحت في بناء قاعدة جماهيرية لتقديمها محتوى فريد على مدى الساعة واستقطاب جمهور كبير لهذا، سنقدم تردد القناة الجديد من خلال موقعنا.

تردد قناة طيور الجنة

خلال الفترة الماضية استطاعت قناة طيور الجنة أن تحصد نجاحًا ملموسًا وقد حازت بفضله على العديد من الجوائز والاعترافات للتمتع بمشاهدتها، يجب عليك ضبط جهاز الاستقبال لتتمكن من متابعة أروع وأمتع قناة مخصصة للأطفال.

يلزم تعيين تردد قناة طيور الجنة الحالي بما يتوافق مع القمر الصناعي الذي يقوم بنقل إرسال القناة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المستمرة التي تطال ترددات القناة.

على الراغبين في الاطلاع على اخر ترددات القناة بتصفح موقعها الإلكتروني الرسمي ومتابعة صفحتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كي يضمن المشاهدون استقبال البث بجودة عالية لتجربة مشاهدة ترفيهية.

تردد طيور الجنة نايل سات

نستطيع الاطلاع على معلومات التردد الخاص بالقناة المستحدثة المتاحة عبر نايل سات بواسطة الطرق التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد طيور الجنة عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 4/3.

مميزات قناة طيور الجنة