“قدم حالًا” .. وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس 2024 والمؤهلات المطلوبة للعمل في شركة الالكترونيات المتقدمة

تم الاعلان من قبل شركة الإلكترونيات عن الوظائف الشاغرة بها حيث ان هذه الشركة تم تأسيسها منذ عام 2017 هدفها الأول هو تصنيع المنتجات الخاصة الانظمة الالكترونية المطورة وتعمل دائما على تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الدفاعية وتساهم بشكل كبير جدا في تحقيق رؤية المملكة 20 30 حيث ان هذه الشركة تمتلك فريقا كبيرا جدا من الخبراء المتميزين والمهندسين وتتمتع ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة حيث ان الشركة تلتزم بأعلى المعايير للجودة حيث انه تم الاعلان من قبل إدارة الشركة عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوسيمكنكم الاطلاع على التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة في شركة الالكترونيات المتقدمة من خلال النقاط التالية:

إدارة أعمال.

محاسبة.

موارد بشرية.

كذلك إدارة تسويق.

إدارة النظم.

كما أن من ضمن الوظائف، علاقات عامة.

هندسة كهربائية.

هندسة ميكانيكا.

هذا بجانب هندسة الكترونية.

هندسة حسابات.

هندسة اتصالات.

نظم المعلومات العربية.

هذا بجانب أن من ضمن الوظائف أيضًا وظيفة نظم المعلومات الإنجليزية.

علوم الحاسب

المؤهلات المطلوبة للعمل في شركة الالكترونيات المتقدمة

اليكم في النقاط التالية المؤهلات المطلوبة للعمل في شركة الالكترونيات المتقدمة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الشركة: