“الحق حدث بياناتك” .. خطوات تحديث بيانات العمالة الوطنية 2024 أون لاين وكيفية التسجيل في تطبيق سهل الكويتي

تم الاعلان مؤخرا من قبل دولة الكويت انها تقوم بتقديم خدمة من خلال تطبيق سهل الذي يعتبر من اهم التطبيقات التي تقدمها الحكومة الكويتية لجميع المواطنين حتى يستفيدون منها حيث أن ذلك التطبيق يعمل على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات التي تخص المؤسسات الحكومية والوزارات مثل وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والعديد من الوزارات الاخرى حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على خطوات تحديث بيانات العمالة الوطنية تابعوا معي.

خطوات تحديث بيانات العمالة الوطنية

يمكنكم تحديث بيانات العمالة الوطنية من خلال تطبيق سهل عن طريق متابعة النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول اولا الى تطبيق سهل من هنا.

قم بالانتقال الى خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة.

انقر على أيقونة خدمات العمالة الوطنية.

حدد خيار تحديث بيانات العمالة الوطنية

اكتب البيانات المطلوبة منك.

انقر على أيقونة المعاملة التي تريد أن تجري تحديث لها.

كيفية التسجيل في تطبيق سهل الكويتي

يمكنكم الاطلاع على خطوات التسجيل في تطبيق سهل الكويتي من خلال النقاط التالية: