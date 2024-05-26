“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq مصرف الرافدين“ تُعلن مفاجأة سارة عن موعد صرف “رواتب المتقاعدين“ لشهر حزيران 2024

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين ونظرا إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي تتعرض لها جميع البلاد قررت الحكومة داخل العراق بأن تكون برفع قيمة راتب التقاعد والهدف من ذلك مساعدة كبار الذين توقفوا عن العمل وتوفير الالتزامات الخاصة بهم، وذلك من أكثر التي يتم التساؤل عنها في تلك الفترة لذلك سوف نوضح كل ما يخص راتب التقاعد في العراق بالتفصيل.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

صرحت وزارة المالية في العراق عن أنه من المقرر زيادة قيمة راتب التقاعد 100 ألف دينار، كما أوضحت أيضا أنه من المقرر صرف تلك الزيادة بداية من الشهر الجاري وسوف يكون سلم رواتب المتقاعدين الجديد كالتالي:

الأشخاص الذين كانوا رواتبهم 400 ألف دينار بعد تطبيق الزيادة سوف يحصلوا على راتب 550 ألف دينار.

سوف يحصل المتقاعدين على راتب قدره 500 ألف دينار وذلك بدلا من الحصول على 350 ألف دينار.

المتقاعدين الذين كانوا رواتبهم 625 ألف دينار سوف يتقاضوا راتب 725 ألف دينار وذلك بعد تطبيق الزيادة.

من المقرر أن يحصل المتقاعد على راتب قدره 950 ألف دينار وذلك بدلا من 850 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك الآن الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: