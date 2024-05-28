قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن الميعاد الخاص ببداية العطلة الصيفية لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، وذلك بعد الإنتهاء الرسمي لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، وقامت وزارة التربية الجزائرية في الفترة الماضية بالالتزام بالجدول الزمني الذي تم تحديده سابقا مع الحرص الشديد على إنتهاء جدول الامتحانات الخاصة في الفترة الزمنية المحددة لذلك حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاعداد العام الدراسي الجديد بعد أخذ قسط من الراحة، وذلك بعد تحديد نهاية امتحانات نهاية العام.
موعد العطلة الصيفية في الجزائر 2024
أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد العطلة الصيفية في الجزائر 2024 للعام الحالي ومن المتوقع أن يكون بداية تلك العطلة الرسمية يوم 4 يوليو 2024 ولمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وذلك حتى ميعاد بداية العام الدراسي الجديد 2025 وتتضمن العطلة الصيفية جميع المراحل الدراسية داخل البلاد.
جدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024
قامت الجهات المختصة بالإعلان عن جدول العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2024، ولابد على جميع المواطنين والجهات والعاملين الالتزام بتلك العطلات وهي كالاتي:
- أولا: الإجازة الخاصة برأس السنة الميلادية و الموافق في 1 يناير.
- ثانيا: اجازة رأس السنة الأمازيغية في الموافق من 12 يناير.
- ثالثا: الاجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك والتي تبدأ من 11 أبريل حتى 13 أبريل للعام الجاري.
- رابعا: اجازة عيد العمال في 1 مايو.
- خامسا: الإجازة الخاصة بعيد الاضحى المبارك والتي تبدأ من 16 يونيو حتى 20 يونيو 2024.
- سادسا: العطلة الرسمية الخاصة بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو
- سابعا: اجازة رأس السنة الهجرية الموافق في 7 يوليو
- ثامنا: عطلة يوم عاشوراء في 26 يوليو.
- تاسعا: عطلة المولد النبوي الشريف و الموافق في 15 سبتمبر.
- عاشرا: عطلة عيد الثورة الجزائري الموافق في 1 نوفمبر.