قروض مصرف الرشيد 75 مليون.. أنباء سعيدة من وزارة المالية العراقية

تتسابق كافة المؤسسات المختلفة في العراق لتقديم يد العون للمواطن العراقي ومن ضمنها قروض مصرف الرشيد 75 مليون، وذلك بتوفير جميع التسهيلات والخدمات الممكنة له، ومن أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الرشيد للمواطنين العراقيين هو إمكانية الحصول على قرض سكني بقيمة 75 مليون دينار عراقي، ويتم سداد القرض بنظام سداد ميسر، كما أنه يتم التقديم للحصول على القرض وفق إجراءات سهلة وميسرة، تتم من خلال فروع المصرف في مختلف المحافظات.

قروض مصرف الرشيد 75 مليون

يعد من الموضوعات التي تشغل بال كافة المواطنين المعنيين بالأمر هو قرار مصرف الرشيد بشأن قروض مصرف الرشيد 75 مليون، والتي يتم تقديمها لكل مواطن يرغب في الدعم السكني، وورد ذلك وفقا للتالي:

من خلال البيان الذي أصدره مصرف الرشيد، تم التوضيح من خلاله أن المصرف قرر زيادة مبلغ قرض البناء أو القرض السكني إلى 75 دينار عراقي.

وأفاد البيان أيضا أنه من باب التيسير في إجراءات المنح، وفقا لتوجيهات مدير عام المصرف فقد تم منح مدراء الفروع صرف 50 مليون دينار.

على أن يكون المبلغ الزائد على ذلك ضمن صلاحية قسم الائتمان.

ووضح البيان أيضا أن مكاتب المندوبين في المناطق الأربعة قد قامت بمنح الصلاحية إلى لجنة الائتمان الموجودة في مكتب المندوب.

كما أكد المصرف على كافة الراغبين في الحصول على القرض التوجه إلى الفروع داخل بغداد وباقي المحافظات لتقديم طلباتهم.

شروط الحصول على القرض السكني من مصرف الرشيد

من أهم ما يقدمه مصرف الرشيد للمواطنين هو قروض مصرف الرشيد 75 مليون، والتي يعد من أهم شروطه ما يلي: