“هتظهر امتى” لينك بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم القاهرة

بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية تقوم وزارة التربية والتعليم بمصر وتوفيرها للطلاب حتى تساعدهم في التعرف على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهي متاحة للطلاب من جميع صفوف التعليم الأساسي ويمكن الدخول إليها مباشرة عن طريق الرابط الرسمي، وسنوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية.

بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية

يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على رابط بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024، حتى يتعرفوا على نتائجهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة، حيث من المتوقع أن تظهر النتائج نهاية هذا الأسبوع الجاري عقب انتهاء عمليات التصحيح، والحصول على الدرجات في جميع المواد من مصدر موثوق، ويمكن الاستعلام عن طريق هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي . التابعة لوزارة التربية والتعليم.

. قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الطلاب.

سجل اسم الطالب ورقم جلوسه وحدد المرحلة التعليمية.

قم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

وسجل الرقم أرقام الخاص بالطالب.

بعد الانتهاء اضغط على زر النتائج.

بوابة التعليم الاساسي نتائج الشهادة الاعدادية 2024

عن طريق بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 سيتمكن كل طالب من طلاب المرحلة الابتدائية الحصول على درجاته بالألوان التي تدل على مستواه والنسبة التي حصل عليها، وقد تم اتباع هذا النظام منذ القليل من السنوات وأصبح معتمد من قبل الوزارة، ونوضح في السطور التالية دلالة هذه الألوان:

اللون الأحمر: رسوب الطالب وحصوله على درجات تتراوح من درجة واحدة إلى 50 درجة.

اللون الأصفر: يدل على أن الطالب يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدعم وأنا درجته تتراوح من 50 درجة ل 60 درجة.

اللون الأخضر: يدل على أن الطالب قد وصل إلى المستوى المطلوب من التعلم وتتراوح درجته من 65 درجة إلى 85 درجة.

اللون الأزرق: فيدل على أن الطالب متميز وتجاوز التوقعات وتتراوح نسبة درجاته من 85 درجة إلى 100 درجة.

بينما يحصل طالب الشهاده الاعداديه على النتيجه الخاصه به في شكل درجات، حيث يتعرف عليها بكل سهوله عن طريقه إدخال الرقم القومي الخاص به وذلك بعد زياره موقع مديريه التربيه والتعليم في المحافظه ويتم اختيار المرحله الدراسيه وكذلك الفصل الدراسي بشكل صحيح حتى تظهر النتيجه على الفور.

من المفترض أن تظهر النتائج خلال هذا الاسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تظهر في نهايته وذلك عقب انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بكافه انحاء محافظه القاهره، والتي تعلن عن النتائج الخاصه بها في أقرب وقت عبر موقع مديريه التربيه الرسمي الذي ينشر نتائج في جميع المراحل التعليميه الابتدائيه والإعدادية.