“اعلي عائد للإدخار ”جميع شهادات البنك الاهلي المصري 2024 اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 “بعائد يصل الى 30%”

نقدم لكم شهادات البنك الاهلي المصري 2024، حيث يعد البنك الأهلى من أهم البنوك المصرية الحكومية، ويحظي بثقة قطاع كبير من الناس والمستثمرين، ودائمًا ما يطرح شهادات ادخارية ذات عوائد مجزية من أجل الاستثمار والحفاظ على قيمة العملة، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على الشهادات الادخارية للبنك الأهلي.

شهادات البنك الاهلي المصري 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة شهادات البنك الاهلي المصري 2024، وقد قام البنك الأهلي بطرح مجموعة من الشهادات الادخارية وهي كالتالي:

شهادات العائد المتغير: وتتراوح نسب العائد فيها بين 30% حتى 19% حسب عدد سنوات الشهادة.

الشهادات البلاتينية: وهي تتميز بعائد شهري متغير طوال ثلاث سنوات، تبلغ قيمة العائد في السنة الأولى حوالي 26%، وفي السنة الثانية حوالي 22%، وفي السنة الثالثة حوالي 18%.

شهادات العائد الثابت: وهي شهادات ادخارية مدتها ثلاث سنوات ذات عائد متغير كل عام، تبلغ قيمة العائد في السنة الأولى حوالي 30%، ثم تنخفض في السنة الثالثة بنحو 20%.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري أكثر من طريقة لشراء الشهادات الادخارية الخاصة به، حيث يمكنك شراء الشهادات عبر تطبيق البنك الاهلي المصري عن طريق ما يلي:

سجل دخولك إلى تطبيق البنك الأهلي المصري.

أدخل الرقم التعريفي وكلمة السر لإتمام عملية التسجيل.

أدخل كافة بياناتك الشخصية.

اختر إصدار شهادات الاستثمار.

حدد الشهادة التي ترغب في شرائها.

أدخل رقم الحساب لإصدار الشهادة.

حدد قيمة شراء الشهادة الادخارية.

عليك تحديد تعليمات الاستحقاق، مع تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير من أجل صرف العائد الشهري.

وافق على كافة الشروط والأحكام.

تحقق جيدًا من بيانات الشهادة، وستظهر على الفور موافقة البنك على شراء الشهادة

ما موعد انعقاد البنك المركزي المصري

سوف يتم عقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، ويتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة هذا الاجتماع.

كيف تربح 1000 جنيه كل يوم ؟

ويمكن للعميل كسب ربح يومي يصل لـ 1000 جنيه حال شراء شهادة بقيمة مليون جنيه وعائد سنوي 30%، حيث سيحصل على 300 ألف جنيه بنهاية العام.