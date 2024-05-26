“افضل قناة لطفلك” تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بجودة ممتازة

تعتبر قناة بطوط من القنوات الفضائية الشهيرة، التي حصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة من قبل العديد من الأطفال، لذلك يبحثون الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، وذلك لما تقدمه من محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي مناسب لأعمارهم، بالإضافة إلى مساهمة القناة في تربية الأطفال تربية إيجابية ومفيدة في نفوسهم، لذلك نوضح خلال السطور التالية تردد القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات

تقدم قناة بطوط مجموعة كبيرة متنوعة من الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى البرامج الجذابة التي يعشق الأطفال متابعتها، وهذه القناة تكون بدعم الأطفال وتطوير قدراتهم الذهنية والعقلية، وجاء تردد القناة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11494.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط على قمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11594.

معدل استقطاب: رأس.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة بطوط على التلفاز

للتعرف على طريقة ضبط وتنظيم قناة بطوط الجديد 2024 على التلفاز وجهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة من ريموت التحكم الخاص بالرسيفر النقر على خيار الإعدادات من بين الخيارات المعروضة. ثم اختار Install، وقم بإدراج الرمز يدوي. قم باختيار القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه. ثم قم بإدخال تردد القناة معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز بصورة دقيقة. ثم انقر على بحث، خلال ثوان يتم استقبال القناة على جهازك بين قائمة القنوات الموجودة على جهازك.

مميزات قناة بطوط 2024

تختلف قناة بطوط عن القنوات الأخرى المتعلقة بالأطفال بسبب أنها تقوم بتقديم العديد من المحتويات التي لم يتم توافرها إلا من خلالها فقط، كما أن يتابعها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء دول العالم، لأنها تقوم بتقديم برامج تربوية وبرامج ترفيهية ويستفيد جميع الأطفال من تلك البرامج، كما أنها تكون ذات صورة مميزة وتقوم بتقديم محتوى هادف، كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف ومناسبة لجميع الأعمار.

يتيح لك تردد قناة بطوط الاستمتاع بكافة البرامج التي تقدمها القناة على مدار اليوم، خاصةً أنها تقدم محتوى فريد من نوعه ومميز للغاية، والذي يتوافق مع أعمار الأطفال بمراحلها المختلفة.

أبرز المميزات التي تتمتع بها قناة بطوط

كما توجد العديد من المميزات التي يمكنك الاستمتاع بها بمجرد الحصول على قناة بطوط على التلفاز، والتي تكمن فيما يلي: