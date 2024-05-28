رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح نتائجنا تم رفع ديالي ا̍ڛۣــٺــ؏ــڶــمۭ ̨ا̍ﻵآآنۨ تربية نينوي في مرحلة التدقيق وادخال الدرجات ستظهر خلال 48 ساعة

يتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي عموم المحافظات بالعراق الترم الاول وهذا بعد أن انتهوا من أداء الاختبارات منذ عدة ساعات، والجدير بالذكر أن وزارة التربية قد حرصت على توضيح خطوات الاستعلام والتحقق من النتائج من خلال منصتها الرسمية وعبر موقع نتائجنا باعتبارهم المواقع الرسمية الوحيدة التي يمكن عبرها التحقق من النتائج بشكل موثوق.

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي عموم المحافظات بالعراق الترم الاول

بناءً على ما كشفت عنه الكثير من المصادر التعليمية فإن نتائج الصف السادس الابتدائي من المحتمل أن تظهر بعد أسبوعين من أداء الاختبارات وهذا لأن عدد الطلاب المسجلين بها للفصل الثاني كبير للغاية، كما أشارت إلى أن فريق الكنترول يحرص دومًا على إتمام أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمنتهى الدقة والشفافية، بجانب ذلك أكدت وزارة التربية على إمكانية تسجيل الاعتراض على النتائج بعد ظهورها بـ10 أيام لمن وجد خطأ بالدرجات ويرغب بإعادة التصحيح.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

أشارت وزارة التربية العراقية إلى خطوات الاستعلام والتحقق من نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 من خلال موقعها الرسمي وهي كالآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إضافة الكود المرئي الظاهر.

بعد الانتقال للصفحة الرئيسية يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن النتائج.

إضافة الرقم الامتحاني.

تحديد المرحلة التعليمية المراقبة الاستعلام عنها.

الضغط على استعلام.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

توجد طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستعلام والتحقق من نتائج السادس الابتدائي 2024 بالعراق وفقًا للمذكور عبر وزارة التربية العراقية وهي كالآتي: