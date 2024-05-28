التقويم الدراسي 1446 pdf فصلين وإلغاء نظام ثلاث فصول حقيقة ام شائعة؟! وزارة التعليم تحسم الجدل

بعد تصريح وزارة التعليم في السعودية عن جميع التفاصيل المتعلقة ب التقويم الدراسي 1446 pdf، قد استهدف الناس محركات البحث لمعرفة ما يحتويه هذا التصريح من معلومات رغبةً منهم في معرفة التقويم الدراسي، علما أن الوزارة قد أصدرت بيان هام وعاجل تقوم فيه بالإعلان عن جميع المواعيد الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1446 ولم تكشف عن التقويم، وإلى هنا يأتي دورنا من أجل عرض وتوضيح هذه المواعيد وكل ما يتعلق بها من تفاصيل فيما يلي.

التقويم الدراسي 1446 pdf

يرغب المواطنين والطلاب في معرفة التقويم الدراسي الجديد في السعودية للعام 1446، وجاءت وزارة التعليم بالرد على كل ما يتساءلون حوله فقد كشفت عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد ولكن لم تكشف بعد عن التقويم الدراسي لأنه لم يوضع بعد، وقد كشفت عن أن كلا من المشرفين والمعلمين وجميع الإداريين في المدارس ومنسوبي المكاتب سوف يكون أول يوم لهم أي العودة في يوم الـ 29 من شهر يناير 1446 ويوافق يوم الأحد، أما بالنسبة إلى المعلمين فان أول يوم للعودة قد حدد في الـ 7 من شهر فبراير 1446 ويوافق يوم الأحد، وأعلنت أيضا عن بداية الدراسة الفعلية داخل المدارس في العام الجديد 1446 وهو الأحد الـ 14 من شهر فبراير 1446.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث في المملكة

قد كشفت الوزارة في السعودية عن مواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراسي الثالث داخل الدولة، فقد جاء موعد بدء الإمتحانات الخاصة بـ منتصف الفصل الدراسي الثالث لأعمال السنة في يوم 12 شوال 1445.

وبالنسبة لاختبارات العملي والشفوي فتبدأ في 20 ذو القعدة 1445.

بينما الإمتحانات التحريرية النهائية فتكون من يوم 27 ذو القعدة 1445.

تفاصيل عن الفصول الدراسية في العام الجديد 1446

قد تم تداول العديد من التساؤلات حول التقويم الدراسي الجديد والفصول الدراسية في العام الجديد وقد ذاع هذا السؤال وهو هل سيكون العام الدراسي الجديد مشتمل على ثلاث فصول أم فصلين دراسيين فقط، حقيقة الأمر أن الجهات المسؤولة في السعودية لم تعلن عن هذا الأمر بل نوهت إلى أنه قيد الدراسة ولم يتم الإعلان إلا على موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446.

موعد انتهاء العام الدراسي 1445

موعد انتهاء العام الدراسي 1445 هو يوم 10 من شهر يونيو لعام 2024 في جميع محافظات ومدارس المملكة باستثناء مدينة مكة بسبب أنه قد تم تقديم موعد الاختبارات بها لذا فإن موعد انتهاء الدراسة في مكة هو 30 مايو.