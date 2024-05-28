طريقة عمل عصير القصب الطازج في المنزل بدون ماكينة وبطريقة المحلات

يعد عصير القصب واحد من أفضل المشروبات الطبيعية والباردة الصحية لجسم الإنسان والتي يتهافت عليها العديد من الناس سواء صغار أو كبار طوال فصل الصيف، حيث أن يمد عصير القصب جسم الإنسان بالعديد من المميزات مثل الطاقة والحيوية والانتعاش ويمنحه الطاقة خاصة في أوقات العطش الشديد، والجدير بالذكر أن لعصير القصب فائدة في تقوية الجهاز المناعي لجسم الانسان وذلك يرجع إلى احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين سي كما أنه يساعد أيضا على التخلص من جميع الحصوات التي تتواجد بالكلى ويحمي الكبد والمعدة والجهاز التنفسي من العدوى والبكتيريا.

مقادير عمل عصير القصب في المنزل

قد نجحت أميرة المنزل في تحضير عصير القصب في المنزل بدلاً من الجاهز وبكل سهولة ممكنة، حيث أن تعد هذه الوصفة من وصفات العصائر الطبيعية التي من السهل تحضيرها لاسيما أن البعض يظن أن صنع عصير القصب مرتبط بوجود ماكينة وهو أمر غير صحيح ويمكن تحضيره دون ماكينة بكل سهولة، وفيما يلي نوضح لكم المقادير اللازمة لتحضير العصير:

600 جرام من قطع قصب السكر منزوعة من القشر جيدا.

10 جرام من عصير حمض الليمون.

20 جرام من بشر الزنجبيل.

250 مل من الماء الساقع.

بعض من مكعبات الثلج.

طريقة عمل عصير القصب في المنزل

نجحت الوصفة الخاصة بعصير قصب السكر الطبيعي بالمنزل وبنفس جودة العصير الجاهز بالميكانيكة، حيث أن لم يعد هناك ضرورة لشراء الجهاز من محلات العصائر، بل يعد تحضيره في المنزل بكل سهولة وبأفضل جودة وانظافة وتكلفة، وفيما يلي نوضح لكم أفضل طريقة عمل عصير القصب في المنزل: