الآن بالاسم ورقم الجلوس!! تعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان الترم والفصل الدراسي الثاني 2024

يترقب أكثر من 27 ألف طالب وطالبة من أبناء الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمتوقع أن يقوم اللواء أشرف عطية – محافظ أسوان باعتمادها خلال الفترة القادمة، حيث تتم حتى الأن اعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة وتجميع كافة الأوراق الخاصة بهؤلاء الطلاب، ليتم بعدها اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

تفاصيل بشأن امتحانات ونتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

خلال امتحانات نهاية العام الدراسي هذا العام في محافظة أسوان، شهدت تقدم حوالي 27 ألف و120 طالبًا وطالبة، بما في ذلك العام واللغات والرياضي والخاص والدمج، كم تم تقسيم امتحاناتهم وتوزيعهم على عدد 302 لجنة، حيث بلغ عدد اللجان في إدارة أسوان التعليمية 64 لجنة، و21 لجنة في إدارة دراو التعليمية، و40 لجنة في إدارة نصر النوبة التعليمية، و76 لجنة في إدارة كوم أمبو التعليمية، و101 لجنة في إدارة إدفو التعليمية.

كما أنه من المتقرر فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان أن يتم رفع النتيجة على البوابة الاليكترونية للمحافظة، وكلة موقع نتيجة نت.

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بالإضافة الى ما سبق فقد تم تجهيز جميع اللجان بالنظافة والتطهير والتأثيث المناسب، بالإضافة إلى إعداد كافة الأوراق الإدارية اللازمة وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة لضمان بيئة ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة. وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة واستقبال أي شكاوى أو مشكلات، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية. شُدد على ضرورة التزام الجميع بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مع حظر استخدام الهواتف المحمولة ومواجهة أي محاولات للغش بكل حزم.