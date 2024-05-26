عاجل «تعليم القاهرة» تعلن عن رابط إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موعد إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث أوضح أيمن موسى، وكيل أول الوزارة – مدير المديرية، أنه تم إعلان نتائج نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمي للمديرية https://www.cairomoe.net منذ يوم الخميس الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

التوافر في المدارس

كما أشارت ان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني متاحة لجميع الطلاب في المدارس أصبحت متاحة منذ صباح يوم السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤، بحيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بسهولة، حيث أكد مدير المديرية أن النتائج ستكون مجانية ومتاحة في أماكن واضحة داخل المدارس.

سهولة الوصول للنتائج ودعم مستمر للطلاب

تحرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تسهيل عملية وصول نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي لجميع الطلاب وأولياء الأمور من خلال توفيرها على الموقع الإلكتروني للمديرية وأيضاً في المدارس، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المديرية لتوفير خدمات تعليمية متميزة ودعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

كما أكد أيمن موسى على التزام المديرية بتقديم الدعم المستمر للطلاب وتوفير البيئة المناسبة لتحصيلهم العلمي، وشدد على أهمية الشفافية في إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني، وتوفيرها بشكل يسهل على الجميع الوصول إليها، مع التأكيد على مجانية الخدمة لجميع الطلاب في كافة المدارس.

خطوات الحصول على نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الإلكتروني

للحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي للمديرية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمديرية على الرابط https://www.cairomoe.net. اختيار “نتائج سنوات النقل” من القائمة الرئيسية. إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة. الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهور النتيجة بشكل كامل.

موضوعات قد تهمك:

الآن بالاسم ورقم الجلوس!! رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2024.

ألف مبروك ننشر صور وأسماء الاوائل!! رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس.

هام وعاجل!! تم اعلان النتيجة.. متاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024.

عاجل!! الأن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2024 فور صدورها للعام الدراسي الحالي.

ألف مبروك.. دلوقتي متاح رابط نتيجة أولى ثانوي 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تعزيز الشفافية والمصداقية

تحرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع نتائج الامتحانات، وقد تم التأكيد على أن جميع النتائج المعلنة تعكس الأداء الحقيقي للطلاب في الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالدقة في رصد الدرجات ومراجعتها.

رسالة شكر وتقدير

كما وجه الاستاذ أيمن موسى، وكيل أول الوزارة – مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في قطاع التعليم بالقاهرة على جهودهم المستمرة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب، كما أعرب عن تمنياته بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب في حياتهم الدراسية والمستقبلية