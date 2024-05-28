حمل الاصدار الاخير.. خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس Efootball pess 

تعد لعبة أي فوتبول بيس الشهيرة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي تم إصدارها حتى الآن، وذلك وفقًا لما تحققه من مبيعات كبيرة جدًا بمرور الوقت ومع نزول أي إصدار أو تحديث منها يسارع الناس في تنزيله لاستكشاف المزيد من مزايا اللعبة، وتلك اللعبة هي تعتبر بمثابة محاكاة لرياضة كرة القدم على مستوى فرق العالم الموجودة في جميع القارات والدول، ولذلك يستخدم اللعبة أفراد من جميع دول العالم للاستمتاع مع الفريق المفضل لهم.

خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس Efootball pess

وفقاً للإصدار الأخير الذي تم إطلاقه أصبح يمكن تنزيل لعبة أي فوتبول بيس على أي جهاز ذكي، وذلك فقط من خلال هذه الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى متجر تطبيقات الألعاب الموجود على الجهاز.

ثم في خانة البحث التي توجد في أعلى الصفحة يتم بها كتابة efootball.

ثم الضغط على علامة العدسة التي تعني بحث والانتظار إلى أن تظهر نتيجة ذلك البحث.

بعد ذلك سوف يتم ظهور اللعبة يتم الضغط على كلمة تحميل ثم الانتظار حتى يتم تنزيل اللعبة على الجهاز.

من ثم فتحها وإنشاء حساب عليها وبذلك تصبح اللعبة جاهزة للاستخدام.

طريقة شحن كوينزات بيس

وللاستمتاع بشكل أكبر بمزايا اللعبة يمكن شحن كوينز أي فوتبول بيس عن طريق الخطوات التالية: