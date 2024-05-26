قبل ما تخلص.. أكواد فري فاير ماكس المجانية الجديدة 2024 Free Fire Max Codes واكسب سكنات ورقصات وهدايا خرافية

تزايد التساؤلات بواسطة اللاعبين عن أكواد فري فاير ماكس الجديدة، والتي تجعل اللاعب يستمتع بجميع الإضافات والمميزات التي جاءت في إصدار اللعبة الجديد، وتلك الأكواد تتوفر دائما على منصات الإنترنت المختلفة، لكن الكثير منها يعد منتهي الصلاحية، لذا يلزم اختيار الأكواد الفعالة التي سنوضحها لكم خلال السطور القادمة مع توضيح ميزة الكود.

اكواد فري فاير ماكس free fire الجديدة

يلزم على جميع اللاعبين معرفة أكواد فري فاير ماكس الجديدة، لكي يتم البدء في استخدامها حتى يتم التمتع بجميع المميزات المقدمة بواسطتها، ولهذا تعد من أبرز أكواد فري فاير الفعالة هي كالتالي:

حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى الأكاديمية الخاصة بالمتمردين في فري فاير يلزم استخدام كود KPHU7KHDRLKW.

من السهل الحصول على بعض البنادق الحديثة المختلفة، وذلك بواسطه تفعيل كود YAPQSSRUEYVD.

تعمل جواهر فري فاير على تقديم موارد كثيرة للعبة، فيمكن الحصول على الكثير منها من خلال تفعيل كود FBSH-ARE1-0RBU5.

طريقة استبدال أكواد فري فاير

من ضمن الطرق التي تقدم عناصر وذخائر يحتاجها اللاعبين في فري فاير هي استبدال الأكواد، والتي تتم من خلال اتباع الآتي:

في البداية يتم زيارة موقع فري فاير الإلكتروني، حتى يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم يتم تدوين البيانات الخاصة بحساب اللاعب، بعد ذلك يتم الانتقال إلى القائمة الرئيسية.

يلزم اختيار أيقونة إضافة كود.

بعد ذلك يتم الضغط على Vault.

بعد ذلك يتم الضغط على Vault. ثم يلزم على اللاعب تدوين الأكواد التي يرغب في استبدالها بصورة صحيحة، مع التأكد من فعالية الكود.

دقائق قليلة وبعدها تبدأ عملية استبدال الأكواد التي قد تم إدخالها.

شروط استبدال أكواد فري فاير

استبدال أكواد فري فاير يتطلب اتباع عدة خطوات لتيسير العملية. أولاً، يتوجب عليك زيارة الموقع الرسمي لـ Garena Free Fire. عند الدخول إلى الموقع، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك/ من المفضل ربط حسابك بحسابات Facebook أو VK للحصول على المكافآت بسهولة؛ بعد تسجيل الدخول بحسابك، يمكنك البدء في استبدال الأكواد؛ هناك عدة شروط يجب أخذها في الاعتبار أثناء استبدال الأكواد:

يجب الحصول على الأكواد من الموقع الرسمي لـ Garena Free Fire.

يجب نسخ الرمز بدقة ولصقه بشكل صحيح. يجب أن يتكون الرمز من 12 رقمًا ويُكتب بأحرف كبيرة.

يجب أن يكون الكود غير منتهي الصلاحية.

يجب ربط حسابك بحساب Facebook أو Google لإتمام عملية الاستبدال.

تنزيل لعبة فري فاير ماكس

لتحميل لعبة فري فاير ماكس Free Fire MAX، يمكنك اتباع الخطوات التالية: