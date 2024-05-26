ألف مبروك للناجحين.. لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت natega4dk.net

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 في جميع أنحاء مصر، حيث ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات تباعًا، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بها، يتوقع أن تبدأ الوزارة في إصدار النتائج على الرابط الرسمي المخصص لها.

لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024

تمكّنت وزارة التربية والتعليم من توفير رابط مخصص يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع الفوري على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات فور إعلانها من قبل الوزارة، يتم إتاحة هذا الرابط داخل بوابة التعليم الأساسي، المتاحة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم المصرية، وفيما يلي توضيح لخطوات الوصول إلى هذا الرابط واستعلام النتيجة:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

أو زيارة موقع نتيجة نت.

بمجرد الوصول إلى الموقع، يقوم المستخدم بتحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة.

بعد ذلك، يطلب من المستخدم وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

بعد إدخال رقم الجلوس، يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة “استعلام” أو “عرض النتيجة” لعرض النتيجة مباشرة على الشاشة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

فيما يلي تفاصيل توزيع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2024، سواء للفصل الدراسي الثاني أو لنهاية العام بأكمله. يصل إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام إلى 280 درجة، ويشترط للنجاح الحصول على 140 درجة على الأقل. تُوزع الدرجات بحيث يكون لكل فصل دراسي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

المجموع الكلي: 140 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

توزيع درجات الشهادة الإعدادية لنهاية العام كما يلي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني:

التربية الدينية: 40 درجة

التربية الفنية: 20 درجة

الحاسب الآلي: 20 درجة

موعد إعلان نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وجمع درجات الطلاب بشكل فوري ومستمر، مع تطبيق معايير الدقة والشفافية في العملية، أشارت الوزارة إلى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيتم من خلال الإدارات والمديريات التعليمية.

كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

يحق لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلانها، باتباع الخطوات والإجراءات التالية: