“مبروووووك للناجحين” بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية الرسمية حيث أن الوزارة وفرت خدمات متقدمة تتيحها لمتابعيها بحيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024 الحصول على نتائج امتحانات الترم الثاني من خلال الدخول بواسطة الاسم ورقم الجلوس وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم داخل المحافظة.

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

بمجرد انتهاء امتحانات الترم الثاني لعام 2024 وذلك لطلاب الصف الثالث الاعدادي، فلقد وفرت الوزارة رابط الحصول على نتيجة سنوات النقل داخل محافظة القاهرة 2024، بحيث يستطيع الطلاب من خلاله الآن الاستعلام عن نتائجهم وذلك من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو من خلال الدخول على موقع نتائجنا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

أولا لابد من الدخول على بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للاستعلام وذلك للحصول على نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني .

يتم إدخال الرقم القومي

قم بتحديد المرحلة الدراسية المستعمل عنها.

قم باختيار الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023-2024 والفصل الدراسي الثاني .

بعدها قم بالضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة من خلال الاستعلام عبر رابط موقع نتائجنا لإعلان نتائج الشهادات الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من خلال الآتي :