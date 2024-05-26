“عيد الغدير” هل يتم الإعلان عن عيد الغدير عطله رسميه لعام 2024 الحكومة العراقية توضح

يوجد الكثير من العطلات الرسمية في العراق، ويعتبر أيضًا عيد الغدير عطله رسميه، حيث أن عيد الغدير من أهم الأعياد التي يحتفل بها المواطنين في العراق وذلك إضافة إلى بعض المناسبات الوطنية والرسمية في العراق والتي يتم الاحتفال بها ويحصل كافة المواطنين في العراق على عطلات في هذه الأعياد، ويعتبر عيد الغدير هو العطلة الرسمية القادمة المنتظر أن يحصل عليها الكثير من المواطنين العاملين في العراق.

عيد الغدير عطله رسميه

تم اعتماد عيد الغدير عطله رسميه، وذلك من أجل أن يحصل المواطنين على عطلة خلال الاحتفال بهذا اليوم، وتم اعتماد هذا العيد لكي يكون عطلة رسمية، وذلك وفقًا للقرار الذي قام بإصداره مجلس النواب في العراق ويعتبر اعتماد هذا العيد لكي يكون عطلة رسمية من أجل عدد من الأسباب الرئيسية هي:

يوم بارز في حياة جميع المواطنين في العراق.

يأتي عيد الغدير كل عام في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الهجري.

تم إقرار عيد الغدير كعطلة رسمية بغرض أن تقوم الحكومة في العراق بإبراز جميع المناسبات في العراق وذلك من أجل مراعاة المناسبات التي ترتبط بحياة ومشاعر المواطنين في العراق.

العطلات الرسمية في العراق

يوجد الكثير من العطلات التي ترتبط بالمناسبات الرسمية في العراق، وقد يتم الحصول على هذه العطلات الرسمية على مدار العام وهذه العطلات هي:

الأول من يناير بداية العام الجديد.

السادس من فبراير الاحتفال باليوم القومي للجيش العراقي.

السادس من مارس الاحتفال بيوم التسامح.

الحادي والعشرين من مارس الاحتفال بعيد النوروز.

الرابع عشر من يوليو الاحتفال بالثورة العراقية.

الثالث من أكتوبر الاحتفال باليوم الوطني العراقي.

الاحتفال بعيد الفطر ثلاثة أيام.

الاحتفال بعيد الأضحى أربعة أيام.

ما هي قصة يوم الغدير؟

عيد الغدير يعود أصله الى إحدى خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ألقاها عند منطقة غدير في العام العاشر بعد الهجرة واستمر مضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مر القرون خاصةً في العراق بين السنة والشيعة.