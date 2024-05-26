“الكل هيصرف معاشه قريبا” استعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الاردن لهذا الشهر 1445/2024عبر موقع وزارة المالية

يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الأردن بشكل شهري، حيث أن هذا الراتب يعد مصدر الدخل الأساسي لكثير من المتقاعدين الذين يتبعون إلى المجال العسكري في الأردن، ويتم الاعتماد على هذا الراتب في توفير الكثير من الاحتياجات لأسر المتقاعدين العسكريين في دولة الأردن، ويهتم الكثير بالموعد الذي حددته الحكومة الأردنية لكي يتم صرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين كل شهر.

صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الاردن

يهتم الكثير من المتقاعدين التابعين إلى المؤسسة العسكرية في الأردن بموعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الاردن، وذلك حتى يتمكنوا من أن يوفروا جميع الاحتياجات الأساسية لهم ولبيوتهم، وقد يتم صرف هذه الرواتب خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وتم الكشف عن الموعد الذي يتم فيه صرف هذه المعاشات.

الموعد الشهري المحدد من أجل الحصول على المعاشات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين في المملكة الهاشمية هو اليوم الرابع والعشرين من كل شهر.

صرف المعاشات الخاصة بهذا الشهر سوف يأتي في اليوم الثاني من شهر يونيو بدلًا من يوم الرابع والعشرين لتصادف هذا اليوم مع العطلات الرسمية.

تقوم الدولة بإيداع المعاشات في الحسابات الخاصة بالمتقاعدين في مختلف البنوك.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين

يتم الاستعلام عن المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدين التابعين للمؤسسة العسكرية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية في المملكة الهاشمية، وتتلخص خطوات الاستعلام في الآتي:

فتح الرابط الرسمي المخصص من أجل وزارة المالية في الأردن.

تحديد الصفحة التي توجد بها الخدمات الخاصة بالموقع.

تحديد معرفة القيمة الخاصة بمعاشات المتقاعدين.

تسجيل البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

تحديد زر البحث.

يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بمعاش العسكري.

متوسط الرواتب في الأردن