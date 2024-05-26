هل انت من المقبولين ام لا ؟ .. استعلام عن جدول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث أن الرعاية الاجتماعية هي واحدة من برامج الدعم المختلفة التي يتم تقديمها لكثير من المواطنين في العراق، حيث يتم الشمول في الرعاية الاجتماعية عن طريق صرف مبلغ دعم شهري يتم الاستفادة منه في توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية، التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يتم الاستعلام عن الكشوفات التي تحتوي على أسماء المواطنين الذين يتم شمولهم في الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات الرقمية، من خلال منصة مظلتي التي أنشأتها الحكومة العراقية من أجل الإستفادة من كل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، والاستعلام عن هذه الكشوفات يتم من خلال القيام بالآتي:

فتح الرابط الذي يساعد في الدخول على منصة مظلتي الرقمية التابعة للوزارة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية.

تحديد الخدمة التي يتم من خلالها الاستعلام عن أسماء من يتم شمولهم ضمن الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد التي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين فيها.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

تسجيل رقم الهوية الخاص بصاحب الطلب.

الضغط على تبويب الاستعلام.

يتم ظهور أسماء المشمولين في شكل ملف بي دي إف.

شروط الشمول في الرعاية الاجتماعية

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتواجد في الذين يتم شمولهم ضمن الرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل الحصول على دعم شهري للمواطنين الأكثر احتياجًا من المواطنين العراقيين، وهذه الشروط هي:

صاحب الطلب يجب أن يكون عراقي الجنسية ويقيم داخلها.

العمر للرجال بين ثمانية عشر وستين عام، والنساء بين الخمسة عشر والخمسة وخمسين عام.

عدم امتلاك مصدر ثابت للدخل الشهري.

عدم امتلاك عقارات أو بعض الأراضي الزراعي.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

يقوم المواطن للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية مجموعة من الأوراق الهامة التي تتمثل فيما يلي: