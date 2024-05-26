“سجل حالا من هنا ” رابط طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام بالجزائر 2024 عبر هيئة البريد الجزائري

تم إصدار تقديم طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام، والبطاقة الذهبية هي من المستندات الهامة في الجزائر، ويهتم الكثير بالطريقة التي يتم اتباعها من أجل استخراج البطاقة الذهبية خلال خمسة أيام ، وأيضًا القيمة التي يتمكن حامل البطاقة من سحبها باستخدام البطاقة، ويتم الحصول على هذه البطاقة من خلال المؤسسة التي تعمل على الاهتمام بالبريد في الجزائر.

طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام

لكي يتم طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام يجب القيام بعدد من الخطوات الإلكترونية التي تساعد الكثير من المواطنين في الحصول على البطاقة الذهبية التي يقدمها البريد في الجزائر، حيث يتم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة إلكترونيًَا والخطوات التي يجب أن يتم القيام بها من أجل استخراج البطاقة خلال خمسة أيام هي:

فتح الموقع الذي يحتوي على جميع الخدمات الخاصة بالبطاقة الذهبية .

القيام بإنشاء حساب على هذا الموقع.

تحديد البطاقة الذهبية.

تحديد نوع البطاقة الذهبية إذا كانت عادية أو من النوع بريميوم.

القيام بإجراء جميع الخطوات التي تتعلق بالتسجيل.

تحديد تحميل الاستمارة الخاصة بطلب كلمة السر.

بعد تحميل الاستمارة القيام بالتسجيل فيها ثم تحميلها مع كافة المستندات المطلوبة من أجل استخراج البطاقة الذهبية.

القيام بإرسال طلب التقديم.

السحب من البطاقة الذهبية

حدد البريد في الجزائر حد السحب الذي يمكن الحصول عليه من خلال البطاقة وتكون التفاصيل الخاصة بالمبلغ الذي يمكن أن يتم سحبه هي:

الحد الأقصى للسحب هو خمسون ألف دينار يتم سحبهم يوميًا.

يتم استخدام البطاقة من أجل القيام بعملية السحب في الجزائر فقط.

في حالة الرغبة في سحب مبلغ تتجاوز قيمته الحد الأقصى للسحب يمكن أن يتم طلب ذلك من خلال الذهاب إلى أحد فروع مؤسسة البريد.

شروط طلب البطاقة الذهبية في بريد الجزائر

المؤسسة الوطنية للبريد في الجزائر أعلنت عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على البطاقة الذهبية، وجاءت الشروط على النحو التالي: