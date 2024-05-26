اظبطيه وانسي العيال .. تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 نايل سات وعربسات

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 على النايل سات هو ما يبحث عنه العديد من الأشخاص، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة لهذه القناة في مجال الترفيه للأطفال لأنها تقدم محتوى مسلي للأطفال، فهي تقدم مجموعة من برامج الكرتون المفيدة جدًا للأطفال، وهذه القناة تتميز بتقديم محتواها بشكل مجاني على مدار اليوم بجودة عالية في الصوت والصورة.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024

تردد قناة كوكي كيدز الجديد لعام 2024 على النايل سات، ويعد من أبرز الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص نظرًا لأهميتها الكبيرة في توفير وسائل ترفيهية للأطفال في كل زمان ومكان، ومن خلال تقديم برامج كرتونية تفيد الأطفال بشكل كبير.

تردد قناة كوكي

تعد قناة كوكي واحدة من أروع وأشهر قنوات الأطفال، حيث تهتم بالأطفال العرب من مختلف الأعمار، وتقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي يمكن للأطفال فهمها بسهولة والاستمتاع بها، والتردد الجديد لقناة كوكي كيدز على النايل سات يكون على النحو التالي:

اسم القناة: Koky Kids

التردد: 11607

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H أفقي

تصحيح الخطأ للقناة: 5/6

جودة القناة SD

كيفية ضبط تردد قناة كوكي كيدز

لتتمكن من ضبط تردد قناة كوكي كيدز على النايل سات يمكنك بسهولة اتباع الخطوات التالية:

استخدام الريموت كونترول الخاص بالقنوات، ثم قم بالضغط مباشرة على زر القائمة.

توجه إلى أيقونة التركيب.

ادخل إلى قائمة الترددات.

اضغط على الزر الأحمر في جهاز التحكم عن بعد، يتم إدخال التردد والضغط على زر التأكيد.

التوجه للبحث في الشبكة عن القناة.

نشأة قناة كوكي كيدز

يمكنك معرفة نشأة قناة كوكي كيدز من خلال النقاط التالية: