“نيسان ظهرت رسمياً✅✅” رابط نتائج السادس الصف السادس ابتدائي دهوك 2024 دور أول عبر موقع وزارة التربية – نسبة نجاح الطلاب 86.43%

ساعات قليلة تفصلنا وإياكم على إعلان نتائج السادس الصف السادس ابتدائي دهوك 2024 دور أول لجميع الطلبة والطالبات على مستوى كافة المدارس في المحافظة، حيث أعلنت تربية دهوك أن نتائج الطلاب أصبحت قيد الإعلان وذلك بعد أن انتهت لجان التصحيح من كافة أعمالها من حيث التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وإعدادها في الكشوفات، حيث كان التصحيح قد بدأ بالفعل فور انتهاء الطلبة من أداء امتحانات جميع المواد ولذلك فجاء الإعلان عن النتائج في وقت سريع.

نتائج السادس الصف السادس ابتدائي دهوك 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الصف السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول لجميع الطلاب في كل المدارس بالمحافظة، بالخطوات القادمة:-

توجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا .

. قم بالنقر على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024.

بعد ذلك يتعين عليك اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

أمامك خيارين وهما أن تقوم بتحميل النتائج بصيغة PDF من خلال الموقع.

أو مشاهدة النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني من خلال جوجل درايف.

رابط نتائج السادس ابتدائي 2024 الدور الأول جميع المحافظات

أصدرت تربية دهوك قرارًا بإعلان نتائج السادس الصف السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني للطلاب في تمام الساعة العاشرة صباحاً 10:00 اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حيث سيصبح بإمكان الطالب أو ولي أمره التوجه إلى المدرسة التابع لها وطلب استخراج النتيجة ويجد النتيجة أمامه ويتعرف على درجات الطالب كاملة في جميع المواد، وبعد فترة بسيطة يصبح الاستعلام عنها بشكل إلكتروني متاح من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الوزاري، ومن الجدير بالذكر أن نسبة نجاح الطلاب في المحافظة قد وصلت إلى 86.43%.

تم الإعلان رسمياً عن نتائج السادس ابتدائي 2024 في محافظة دهوك والعديد من المحافظات الأخرى في الساعات القليلة الماضية ومنها محافظة النجف الأشرف وكربلاء والكرخ 1 و 2 و 3 وصلاح الدين والسليمانية والمثنى، وجاري العمل على إنهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلبة في مختلف المحافظات الأخرى (الرصافة 2 و 3، كركوك، ميسان، البصرة، ديالي، نينوى، وعموم المحافظات).

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي نيسان 2024 الدور الأول حيث ظهرت النتائج رسمياً من خلال مديرية التربية بالمحافظة واعتمدت النتائج بنسبة نجاح مرتفعة حيث بلغت 71.7%، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج بالاسم أو الرقم الامتحاني من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي.