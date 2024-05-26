71.7% ✅ “نتيجتكـ هٌنــا pdf” نتائج السادس ابتدائي نيسان 2024 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الوزاري

أعلنت تربية دهوك عن إعلان نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول لجميع الطلبة في كل المدارس اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 بالاسم والرقم الامتحاني، حيث كثرت التساؤلات عن نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول ويرغب جميع الطلبة وأولياء الأمور في الاستعلام عنها للاطمئنان على مستوى الطلاب التعليمي حيث يعتبر هذا العام الدراسي فيصلي وهام جداً في مستقبل الطلاب بالعراق.

نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول

خلال الساعات القليلة المقبلة سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول عن طريق الاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك حيث تم اعتماد النتائج مباشرة وجاري الآن العمل على رفع كشوفات النتائج في المدرس والمواقع الإلكترونية للوزارة، وأشادت مديرية التربية بالمحافظة بمجهود المصححين لكراسات إجابات الطلاب حيث تمت عملية التدقيق والمراجعة أكثر من مرة في وقت قياسي وذلك لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، وجاءت نسبة نجاح الطلبة في المحافظة بنحو 86.43% بواقع نسبة 81% في اللغة العربية و95% في الإنجليزي و66% في الرياضيات و97% في التربية الإسلامية و87% في العلوم 79% في العلوم.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024 دهوك

يمكن استخراج نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الاول بالاسم والرقم الامتحاني من خلال الآتي:-

زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الوزاري .

. من أعلى الصفحة انقر على نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024.

تجد أمامك قائمة بها كافة المحافظات العراقية انقر على كلمة تنزيل الموجودة جانب كل محافظة.

ستتمكن من استخراج نتيجة الطالب بالاسم أو الرقم الامتحاني.

يمكنك أيضاً النقر على تحميل وتنزل جميع النتائج على جهازك بصيغة Pdf.

أعلنت تربية دهوك صباح اليوم عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول رسمياً ومن المنتظر أن تُعلن كل من تربية الرصافة 2 – ذي قار – كركوك – ديالي – القادسية – آربيل – ميسان – البصرة – نينوى – بابل – الأنبار – واسط – الرصافة 3) عن النتائج للطلاب فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، ويتم رفع كافة النتائج عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس ابتدائي نيسان 2024 الدور الأول

شهدت الدقائق القليلة إعلان نتائج السادس ابتدائي نيسان 2024 الدور الأول PDF عبر موقع نتائجنا الوزاري، حيث أعلنت مديرية التربية عن اعتماد النتائج بنسبة نجاح 71.7% لجميع الطلاب على مستوى كافة مدارس المحافظة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا عبر الخطوات التي ذكرناها لكم.