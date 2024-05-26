إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ميسان والنجف وصلاح الدين في العراق

ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة صلاح الدين اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، لتتصدر محركات البحث جوجل، إضافة إلى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات الراغبين في معرفة النتائج التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن باقي المحافظات سيتم العمل على تحميلها في أقرب وقت، لكي يستعلم عنها جميع الطلاب في الدولة.

استخرج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أتاحت مديرية التربية في محافظة صلاح الدين، إمكانية استخراج كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية أو موقعنا.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية التي عليها الدور.

ليتم بعد ذلك تحديد المرحلة الدراسية التي ترغب في تحميلها.

ليتم عندها إدخال باقي البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم تنزيل الكشوفات.

تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس

وعن كيفية القيام بتقديم طلب اعتراض على المواد المتضرر منها الطلبة والطالبات في محافظة صلاح الدين، يُرجى اتباع الخطوات التالية:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار تقديم طلب اعتراض.

ليتم بعدها إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

إرفاق المستندات المطلوبة.

ليتم في النهاية الضغط على زر “تأكيد”.

ظهور نتائج السادس في النجف بالعراق

وظهرت قبل ثواني نتائج الطلاب والطالبات داخل محافظات النجف للصف السادس الابتدائي الدور الأول، حتى أصبحت أمام جميع الطلبة إمكانية استخراج الكشوفات الخاصة بكل محافظة، والإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية وفقًا لأداءهم في الإمتحانات التي تم عقدها مؤخرًا.

قامت مديرية التربية في ميسان اليوم الأحد الموافق 26 بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، في مختلف مدارسها بما تمكن الطلاب في الإستعلام عن النتائج الخاصة بهم، والعمل على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدارسة، بالإضافة إلى انه سيتم فتح باب الاعتراضات بعد الإنتهاء من إعلان النتيجة.