“اشحن جواهرك واستبدل أكوادك“ 20 كود فري فاير Free Fire مضمون وشغال 100%

تعتبر أكواد فري فاير واحدة من الأشياء التي حازت على اهتمام كبير في الآونة الأخيرة من قبل اللاعبين وذلك لأنها تساعد اللاعب في الحصول على عدد غير منتهي من الأسلحة و المكافآت كما يمكن للاعب من خلالها أيضا الحصول على عدد من الجواهر المجانية بالإضافة إلى أن اللاعب يبقى لفترة أطول على قيد الحياة وهذا من خلال استخدام المعدات التي يحصل عليها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

أكواد فري فاير

سوف نوضح لكم في النقاط التالية مجموعة من أكواد فري فاير الجديدة والغير مستخدمة:»

F3BERNFJUCYTSRAF

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F7YTGE45NTJKIGUJ

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FFSJEURYFH6GBDNE

F6HGGFBCNJ3NRTGR

FYTGFVAQ2U34Y6TR

F5M6NMYKHGIO867U

FJ8FG7BSJU6YT3R

FGBW3REGFBI7345

FGT5RFVDERFVSER

FWUYEGTBRTGNBK

FFE6C8G3X18N4S9H

FFB2M0A5U9O18R7F

FFW8P4K1I7F3HY6S

خطوات استبدال أكواد فري فاير

بعد أن تحصل على أكواد فري فاير قم باتباع الخطوات التالية من أجل استبدالها والحصول على المكافآت:

في البداية قم بفتح متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه. في محرك البحث قم بكتابة موقع غارينا. بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بكتابة حسابك في لعبة فري فاير. من الصفحة الرئيسية يجب عليك التوجه إلى خانة استبدال الأكواد. قم بكتابة الكود في الحقل المخصص ثم اضغط على استرداد. أخيرا سوف تجد تم اضافة المكافأة بالفعل إلى حسابك.

خطوات تحميل لعبة فري فاير

تعتبر لعبة فري فاير من ألعاب الفيديو التي حازت على شعبية كبيرة حيث أن نسبة تحميلها وصلت حتى مائة مليون، ويمكنك الآن تحميلها من خلال اتباع الخطوات التالية: