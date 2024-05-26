الإعلان الأول حصري ح 162.. عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 على قصة عشق كاملة ومترجمة وعبر قناة atv التركية والفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، فور البدء في التروزيج للحلقة القادمة من المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 162، بدأت عمليات البحث ترتفع عن المسلسل ويرغب الكثير في معرفة بعض الأحداث لحين انطلاق الحلقة، حقق المسلسل نجاح كبير للغاية ونال إ‘جاب الكبير والصغير، وهذا ما يزيد من نسب المشاهدة لأن هناك فئة كبيرة من الناس تتابع المسلسل من مصر والسعودية والامارات وجميع الدول العربية، وتهتم العديد من القنوات أن تقوم بنقل المسلسل لأن عرضه مكسب كبير لأي قناة، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم بعض الأحداث من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 ترقبوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

تدور قصة مسلسل المؤسسة عثمان حول الحقبة الزمنية للقرن الثالث عشر، وهناك ملحمة تاريخية يرويها التاريخ حتى الآن بين الصراعات التي خاضتها الدولة العثمانية من أجل طرد المغول والبيزنطيين، يتولى حكم الدولة في القرن 13 الغازي عثمان بن أرطغرل وهو من أعظم الحكام على مر التاريخ حكم الدولة العثمانية لسنوات طويلة وتحققت على يديه العديد من الانتصارات وكان سبباً في بناء الدولة وانقاذه من الدمار وجعلها دولة قوية،

وفي الحلقات القادمة تدور تفاصيل جديدة وأحداث قوية، ومن أهم الأحداث وقوع الغازي عثمان في العديد من الصراعات ويستعد لحرب اخرى من أجل فتح بورصة وهي الهدف الرئيس الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة، لكن يتعرض عثمان لطعنه قوية من حاكم بورصة حالته في خطر كبير، كما تبدأ خلافات جديدة مع يعقوب ويقول أورهان لوالد لن نترك هولوفيرا مهما حدث، وأن يعقوب سوف ينال أقصى العقاب لخيانته للدولة العثمانية وتحالف مع حاكم بورصة.

متى يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

يعرض المؤسس عثمان مرة واحدة فقط في الأسبوع على القنوات الناقلة وتصل مدة الحلقة 120 دقيقة وتعرض في هذه المواعيد على القنوات الناقثلة

الساعة 9 مساءً يوم الاربعاء على atv التركية.

الساعة 11 مساءً يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية.

ويتم إذاعة المسلسل على قصة عشق وموقع النور يوم الخميس الساعة 1 بعد منتصف الليل.

ويعرض المسلسل على قناة الصعايدة ومصر ام الدنيا يوم الخميس الساعة 12 مساءً.

ويترقب الجميع عرض الحلقة مساء يوم الاربعاء والتي سوف تشهد الكثير من الاحداث الهامة والمشوقة للغاية وحالة من الترقب من اجل معرفة ما هي القناة العربية التي سوف توفر الحلقة عقب عرضها علي قناة اي تي في التركية .