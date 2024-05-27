“أحدث بيانات الاستقبال” تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تعتبر قناة وناسة من القنوات العربية المشهورة والمعروفة بشدة في الوطن العربي، وتقوم هذه القناة بتقديم محتوى غنائي مجاني وبعض البرامج الخاصة بالأطفال، وتعمل بإشراف من تلفزيون الشرق الأوسط، وتستهدف القناة تقديم محتوى شامل يخص الطفل بجودة عالية في البث ويتميز وانفراد في البرامج والمحتوى.

تردد قناة وناسة

تهدف قناة وناسة إلى تقديم محتوى هادف ومميز للأطفال وممتعة وذلك لأنها تقدم محتواها مع وجود صور متحركة وألوان جاذبة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة وناسة، وهو كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات (HD)

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ⅚ .

القمر الصناعي عرب سات (SD)

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: ¾. نبذة عن قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة مشهورة خاصة بالأطفال تقوم بتقديم محتواها باللغة العربية، وقد تم تصنيف نوع القناة إلى غنائية منوعة، تأسست في 3 يوليو لعام 2007 ميلاديًا ومقرها الرئيسي في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت القناة في خطف الأنظار إليها وحصد نسب مشاهدة مرتفعة واستقطاب الأطفال في أعمار مختلفة لمتابعة المحتوى بشغف واستمتاع.

خطوات تنزيل قناة وناسة على التلفزيون

بعد معرفة معظم المعلومات الخاصة بقناة وناسة، يرغب الكثير من المشاهدين القيام بتحميل القناة على التلفزيون الخاص بهم، وهذه الخطوات هي: