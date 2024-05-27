تردد قناة ماجد 2024 لبرامج الأطفال الشيقة اضبط جهازك الآن

تعتبر قناة ماجد من القنوات العربية المشهورة بين الأطفال، وذلك لأنها تقوم بتقديم محتوى هادف، يهدف إلي غرس التقاليد والمبادئ العربية داخل الأطفال، وتعليمهم الأخلاق، ومن أهم ما يميز قناة ماجد أنها تقوم بتقديم محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية، لذلك السبب لا يمتلكون الأهالي قلقًا في حالة مشاهدة أطفالهم لقناة ماجد، ومن خلال الآتي سنعرض تردد قناة ماجد.

تردد قناة ماجد

تقدم قناة ماجد محتواها بدون توقف يوميًا، ولا يقتصر محتواها على تعليم الأطفال فقط ولكن تقدم أيضًا برامج وأفلام كرتونية، وترددها كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات (SD)

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ⅞.

القمر الصناعي نايل سات (HD)

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ¾.

نبذة عن قناة ماجد

تمتلك قناة ماجد تاريخ كبير في مجال القنوات العربية الخاصة بالأطفال، لذلك تزداد عمليات البحث حول معرفة المعلومات الخاصة بقناة ماجد، وهذه المعلومات هي:

تم إصدار قناة ماجد في عام 2015 ميلاديًا، وهي تعتبر من القنوات العربية.

يعتبر التخصص الرئيسي لقناة ماجد هو عرض الأفلام والبرامج الكرتونية وافلام الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال.

يتواجد المقر الرئيسي لقناة ماجد في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر اسم قناة ماجد هو اسم من مجلة أبو ظبي التي تحقق مبيعات عالية في الأسواق، وذلك لأنها تعلم الطفل مهارات جديدة بطريقة ممتعة.

طريقة استقبال تردد قناة ماجد على التلفزيون

يوجد مجموعة من الخطوات يجب القيام بإتباعها من أجل استقبال تردد قناة ماجد على التلفزيون، وهذه الخطوات هي: