“الحرامي سرق لولو يا حرااام !! نزل تردد قناة وناسة الجديد نايل وعربسات واستمتع بأغاني الأطفال ولولو الشطورة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة والذي يعد واحد من الترددات التي تكثر عملية البحث عنها وذلك لأنها من القنوات التي يحبها الأطفال حيث أنها تقوم ببث مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد التي تعمل على جذب انتباه الطفل، ومن أكثر الأشياء التي تميزها أنه تعمل على مدار اليوم دون انقطاع أو فواصل إعلانية، كما أنها قامت بتوفير أكثر من تردد وذلك من أجل تسهيل عملية تنزيلها.

قناة وناسة

أصبح الآن بإمكان جميع الأمهات والآباء تنزيل قناة وناسة على الرسيفر الخاص بكم وبشكل مجاني تماما، وهذا بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

الجدير بالذكر أن القناة تحرص على بث مجموعة من البرامج التعليمية أيضا والتي لها دور في تعليم الطفل العديد من السلوكيات الإيجابية والجيدة لذلك ننصحك باستقبالها وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اضبط الآن قناة وناسة على التلفاز

تحرص القناة على عرض المحتوى الخاص بها بأعلى جودة ودقة لذلك قم باتباع الخطوات التالية من أجل استقبال قناة وناسة بنجاح:

في البداية قم بفتح اعدادات الرسيفر. ثم بعد ذلك قم بالتوجه إلى خانة التركيب اليدوي. يرجى تحديد القمر الصناعي. في تلك الخطوة يتطلب منك إدخال تردد القناة وكافة البيانات الأخرى. أخيرا اضغط على موافق وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.

أغاني قناة وناسة