“من غير ماكينة وفي 10 دقائق بس” .. إزاي تعملي الوافل بالشوكولاتة لأطفالك بأقل الإمكانيات

يعد الوافل من أشهر وأشهى الحلويات التي يطلبها الكبار والصغار أيضًا، وقد لا تتوافر الآلة الخاصة بهذا النوع من الحلوى في كل المنازل، وتختلف مكوناته من طريقة إلى أخرى، فإذا كنت تبحثين عن طريقة عمل الوافل بدون ماكينة لعمل الوافل، وفي نفس الوقت تلبين طلب أسرتك في تحضير الوافل لهم بطريقة سهلة جدا، وغير مكلفة وبدون الحاجة إلى استخدام ماكينة الوافل، فأكملي قراءة المقال التالي.

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة

إليك طريقة بسيطة لصنع وافل بدون استخدام ماكينة:

المكونات

1 كوب من الدقيق.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب من الحليب.

1 بيضة.

2 ملاعق كبيرة من الزبدة (مذوبة).

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري).

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، البيكنج بودر، والملح حتى يتمازجوا.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة جيدًا ثم إضافة الحليب والزبدة المذابة وخلاصة الفانيليا إذا استخدمت.

أضافة خليط السوائل الرطبة إلى خليط الجاف تدريجيًا واخلطي حتى تتكون عجينة خفيفة ومتجانسة.

سخّني مقلاة الوافل على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزيت أو الزبدة.

اسكبي مقدار مناسب من العجينة على سطح المقلاة واملأيها بشكل متساوٍ.

أغلقي غطاء المقلاة واتركي الوافل يطهى لمدة حوالي 3-4 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون ومنتفخًا.

افتحي المقلاة واستخدمي أداة الوافل لإزالة الوافل بلطف من المقلاة.

قدمي الوافل الساخن مع الحلويات المفضلة لديك مثل العسل، الشوكولاتة، أو الفواكه المقطعة.

طريقة عمل الوافل بالمقلاة

المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق من السكر الناعم.

2 كوب من الحليب.

125 جرام من الزبدة السائلة.

عدد 2 بيضة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير بدون ماكينة