“للمبتدئين هيطلع معاكي مقرمش وآخر حلاوة” .. أسهل طريقة لعمل بلح الشام بأسرار المحلات

يعتبر بلح الشام من أنواع الحلويات الشرقية التقليدية المشهورة في منطقة الشام والمناطق المجاورة لها، كما يعد من الحلويات الشهية التي يتمتع بها الكبار والصغار، ويُعتبر جزءًا من تراث وثقافة المنطقة، كذلك تعود أصول بلح الشام إلى المطابخ التقليدية في بلاد الشام، وهي تعبر عن الثقافة والتقاليد والتراث الشرقي، ومن خلال المقالة التالية سوف نستعرض أحد الوصفات السهلة والبسيطة للغاية من أجل إعداده بطريقة مقرمشة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

يُقدم بلح الشام غالبًا في المناسبات الخاصة والاحتفالات، وهو يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة المنطقة وإليك طريقة بسيطة لتحضير هذه الحلوى الشرقية الشهية:

المكونات

1 كوب من السميد.

1 كوب من الطحين.

1/2 كوب من الزبدة أو السمنة (مذوبة).

1/2 كوب من اللبن.

1/2 كوب من السكر.

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري).

زيت نباتي غزير للقلي.

طريقة التحضير

بعد تجهيز المكونات السابقة التي تم ذكرها، يمكنك إعداد بلح الشام المقرمش من خلال اتباع الخطوات التالية.