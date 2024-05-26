“صرف رواتب المتقاعدين في الأردن” .. إليك أهم خطوات الاستعلام عن موعد نزول الراتب الدفعة الجديد 2024

تتميز حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتبنيها أحدث التطورات في مجال التقنية والتقدم الإلكتروني في مختلف قطاعات الدولة، ومن بينها وزارة المالية الأردنية، حيث تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف رواتب التقاعد في الأردن لشهر مايو 2024، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتقاعدين وتقديراً لجهودهم المبذولة خلال سنوات الخدمة.

موعد صرف رواتب التقاعد في الاردن

بعد الإعلان الأخير عن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في الأردن، ارتفعت التوقعات بشكل ملحوظ بشأن ما ستشمله هذه الزيادة في راتب شهر يونيو 2024، مما أثار تساؤلات حول موعد صرف الرواتب، ووفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الجهة المعنية، يتم صرف الرواتب عادة في اليوم العشرين من كل شهر ميلادي ويتم صرف الرواتب في الأيام التالية للتسهيل على المواطنين، وقد يتزامن موعد صرف الرواتب مع أيام العطلات الرسمية في الأردن، مما قد يؤدي إلى تأجيلها أو تقديمها بموافقة الجهات المعنية.

كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد في الأردن

إليك أهم خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد في المملكة الهاشمية الأردنية 2024.

زيارة المنصة الرسمية لوزارة المالية الأردنية.

يجب تسجيل الدخول على الحساب الشخصي، للمسجل في مؤسسة التقاعد.

الذهاب إلى مربع الخدمات الإلكترونية، ومنه اختر مستحقات التقاعد.

تعبئة المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل سليم، قبل الضغط على علامة الاستعلام.

تستعرض الصفحة المفتوحة، جميع البيانات المتعلقة بالراتب التقاعدي، من حيث قيمته أو موعد الحصول عليه.

زيادة راتب المتقاعدين في الأردن

تم تأكيد زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأردنية، وتم إعلان أن هذه الزيادة تأتي كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والهدف من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وتحسين وضعهم المالي ومن المهم أن نلاحظ أن قيمة هذه الزيادة ليست موحدة، بل تعتمد على عدة عوامل مثل درجة المتقاعد ومدة خدمته وظروفه الشخصية الأخرى.