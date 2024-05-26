“وزارة العمل” خبر حزين حول المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

مازالت الجميع يتساءل بشكل متكرر عن موعد صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، بعد أن تأخرت بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث إن هذا البرنامج يضم عدد كبير من الأشخاص الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يُساهم بشكل كبير في الحصول على دعم ملائم أمام جميع المتقدمين في العراق، لكن الوجبة السابعة تأخرت بشكل كبير عن الوجبات السابقة، وسنكشف لكم في السطور التالية سبب التأخير.

تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب تأخر صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، هو أن طلبات المتقدمين ما زالت قيد عملية التصحيح والمراجعة المستمرة التي تشمل كافة الراغبين في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى أنه عند الانتهاء من هذه الطلبات وتدبير التمويل اللازم سيتم العمل على توزيعه بشكل سريع، لكي يتحصل عليها جميع المؤهلين للحصول على الدعم في دولة العراق.

كيف أستخرج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك يُرجى تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، فهي كما يلي:-