“ألـــف مبــروك للناجحيــن“ نتائج السادس ابتدائي عموم محافظات العراق results.mlazemna

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار ووفقا لما نقلته الجهات المسؤولة التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن والسبب هو أنه لم يتم الإنتهاء من تصحيح وتجميع درجات الطالب وذلك لأنه تلك المرحلة غاية في الأهمية حيث أن الجهات التعليمية تسعى دوما نحو إعطاء كل طالب حقه، وهذا ما سوف نتناوله اليوم من خلال مقالنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار

لن تحتاج إلى الذهاب إلى المدارس من أجل الاستعلام عن النتيجة وذلك لأن الوزارة قامت بتوفير رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي وأكدت على عدم استخدام أي روابط لم يتم إطلاقها من قبل الوزارة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في النقاط التالية:

أولا قم بالدخول على منصة نتائجنا الإلكترونية. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على نتائج الطلاب.

ثالثا قم بتحديد الصف الدراسي وهو الصف السادس. رابعا قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. خامسا اضغط على زر تنزيل ثم قم بالبحث عن اسم المدرسة وابدأ بالبحث حول النتيجة من خلال اسم الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في العراق ويمكن أيضا الاطلاع عليها من خلال الصفحة الرسمية الموجودة على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام، ووفقا لما نقلته الجهات المسؤولة أنه تم الإعلان عن مجموعة من المحافظات يوم الأربعاء السابق ومن المقرر عرض باقي المحافظات بين يومي الأحد والاثنين.