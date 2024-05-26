ميسان ✔️”استخرجها الآن Pdf” نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات (بغداد، نينوى، ذي قار، النجف، الأنبار، البصرة) عبر موقع نتائجنا

أحمد تاريخ النشر
ميسان ✔️”استخرجها الآن Pdf” نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات (بغداد، نينوى، ذي قار، النجف، الأنبار، البصرة) عبر موقع نتائجنا
نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات، يعتبر أحد أكثر العناوين والموضوعات المتداولة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا لأن هذا الصف الدراسي يعتبر واحد من أهم الصفوف الدراسية، وقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن المحافظات التي تم رصد درجات التلاميذ فيها، والموجودة على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وقد أشارت الوزارة إلى أن لجان التصحيح بجميع المحافظات تعمل على التدقيق في عملية التصحيح ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن لسرعة طمأنة الطلبة وأولياء الأمور على مستويات الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

مع كثرة التساؤلات عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات فمن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في جميع المحافظات المحافظات، وفي الجدول التالي نوضح لكم المحافظات التي أعلنت النتائج والتي من المنتظر أن تُعلن عنها، كالآتي:

المحافظة

الحالة

نينوىفي الانتظار
ديالىفي الانتظار
الكرخ 1ظهرت وتم الرفع
الكرخ 2ظهرت وتم الرفع
الكرخ 3ظهرت وتم الرفع
الرصافة 1ظهرت وتم الرفع
الرصافة 2في الانتظار
الرصافة 3في الانتظار
النجفظهرت وتم الرفع
ذي قارفي الانتظار
القادسيةفي الانتظار
صلاح الدينظهرت وتم الرفع
واسطفي الانتظار
اربيلفي الانتظار
السليمانيةظهرت وتم الرفع
دهوكظهرت وتم الرفع
الأنبارفي الانتظار
بابلفي الانتظار
البصرةفي الانتظار
كربلاءظهرت وتم الرفع
كركوكفي الانتظار
ميسانظهرت وتم الرفع
المثنىظهرت وتم الرفع

لينك نتائج سادس ابتدائي 2024 دور أول عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 كافة المحافظات، ومن هذه الخطوات التالي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لـ وزارة التربية العراقية.
  • كتابة كود الأمان الظاهر على الشاشة بشكل صحيح، ثم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • أو من خلال التوجه إلى موقع نتائجنا الوزاري مباشرة.
  • البحث عن تبويب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الدور الاول 2024.
  • اختيار المحافظة التي أدى الطالب فيها الامتحانات.
  • إدخال اسم الطالب كامل، بالإضافة إلى رقم الامتحان الخاص بالطالب.
  • النقر على ايقونة الاستعلام عن النتائج.

تم إضافة محافظة جديدة إلى المحافظات التي أعلنت عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول وهي محافظة ميسان حيث ظهرت النتائج بتلك المحافظة رسمياً بنسبة نجاح 71.7% صباح اليوم الأحد 26 مايو 204، وأصبح الآن بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني، وجاءت نسبة النجاح في المواد مرضية جداً للطلاب حيث سجلت النسبة لامتحان التربية الإسلامية 96%، واللغة العربية 91%، واللغة الإنجليزية 93%، والعلوم 93%، والرياضيات 82%، والاجتماعيات 89%.

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معلومات الكاتب
أحمد

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