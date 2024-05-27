“هنا” الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في عموم المحافظات 2024 عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 للدور الأول ننتظرها بفارغ الصبر مع أكثر من مليون ومئة ألف طالب خلال الأيام المقبلة، وقد أفادت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية بأن أعمال تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي في بغداد 2024 على وشك الانتهاء، وأن النتيجة سيتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، سوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، بما في ذلك بغداد والبصرة ونينوى وكربلاء وصلاح الدين ودهوك والسليمانية وبابل والأنبار وغيرها.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024

أُختتمت امتحانات الصف السادس في العراق الدور الأول يوم الأحد الماضي الموافق 19 مايو في كل المحافظات، وسط مراقبة دقيقة من قبل معالي وزير التربية العراقية الذي أكد ضرورة توفير كل سبل الراحة لطلاب الصف السادس الابتدائي، وقد بدأت أعمال التصحيح منذ ذلك الحين في مختلف محافظات العراق لضمان سرعة إعلان نتائج الصف السادس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى موقع نتائجنا (الغير رسمي) بصيغة PDF، بعد اعتماد الدرجات من قبل الوزير في مؤتمر صحفي سيتم عقده داخل ديوان الوزارة ونقلها مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية ومن الجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تشهد نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول للعام 2024 نسبة نجاح عالية.

الاستعلام عن نتائج السادس عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

يمكن لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في العراق الحصول على النتائج باستخدام الرقم الامتحاني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط..

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له.

اضغط على خبر الإعلان عن نتائج السادس العراقي.

أدخل الرقم الامتحاني.

اضغط على استظهار النتيجة.

حمل رابط النتائج بصيغة PDF على جهازك.

سيتم أيضا نشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 للدور الأول على منصة تلجرام الخاصة بوزارة التربية العراقية.

رابط موقع نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن أيضا الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 للدور الأول عبر موقع نتائجنا بصيغة PDF من خلال: