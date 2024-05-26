الان موقع natega4dk.net نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالاسم فقط 2024 بوابة مركز المعلومات ونتيجة نت

تعد نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالاسم فقط 2024، من النتائج القليلة التي لازال البحث عنها مستمر في بعض الإدارات التعليمية، ويظهر ذلك واضحا من خلال جروبات طلاب صفوف مرحلة الثانوية العامة على الفيس بوك، والجدير بالذكر أن الطالب في الصف الأول الثانوي يدرس كل المواد من التخصصين العلمي والأدبي معا، مع تحديد لغة أجنبية ثانية مع اللغة الإنجليزية، لدراستها خلال الثلاث سنوات.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالاسم فقط 2024

لن تظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 في أي محافظة قبل مراجعة النتيجة عدة مرات، واعتمادها رسميا من مديري الإدارات ثم تأتي بعد ذلك مرحلة رفع النتائج على بوابة الوزارة الرسمية لتكون هي الجهة الرسمية المعنية بذلك الأمر، ومن ثم تقديم المثير من الخدمات الإلكترونية للطالب كما معتاد في المرحلة الثانوية تحديدا.

الدخول إلى موقع بوابة مركز المعلومات

أو التوجه إلى موقع نتيجة نت.

توفر البوابة أيقونة الاستعلام عن النتائج في الصفحة الرئيسية.

حدد المرحلة التعليمية وهي الثانوية.

حدد الصف الدراسي.

اختيار الترم الأول.

اكتب الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

اختر زر عرض النتيجة.

تظهر لك على الفور.

موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024

لم تعتمد نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم فقط ودرجات الطلاب النهائية على الدرجة النظرية للامتحان فقط، بل يتم توزيع الدرجات والتي تسمى بأعمال السنة على سلوك الطالب داخل المدرسة، ودرجات الالتزام بالأنشطة المدرسية وحضور الطلاب بجانب درجات للاختبارات الشهرية التي تتم في شهر أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى درجات الأسئلة الورقية والأسئلة الالكترونية على التابلت المدرسي وتكون درجات بعض المواد النهائية كما يلي.

اللغة العربية 50 درجة.

اللغه الانجليزيه 40 درجة.

الرياضيات 40 درجة.

الكيمياء 20 درجة.

الفيزياء 20 درجة.

هذا هو توزيع الدرجات الذي يتم تطبيقه في كافه المدارس ويتم الاعتماد به في كافه محافظات الجمهوريه، حيث يحصل للطالب على شهاده النتيجه الخاصه به تحتوي على درجاته في جميع المواد الدراسية، كذلك يمكن الحصول على نتائج الاختبار الالكتروني عبر موقع الوزارة أو بوابه مركز المعلومات.