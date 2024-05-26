عَاجل ورسمياً .. إعلان وَزارة التربية رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 الرصافة وعموم المحافظات

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 صلاح الدين والنجف بالعراق لكافة طلاب هذه المرحلة، ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من عملية تصحيح جميع أوراق الامتحانات، وقد أظهرت النتائج في صباح يوم 22 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا عبر موقع “نتائجنا” التعليمي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع كشوفات النتائج على قناة الموقع على تطبيق تليجرام، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر، وهذا يأتي في إطار تسهيل العملية التعليمية وتوفير وسائل حديثة للحصول على النتائج بسرعة وكفاءة، مما يتيح للطلاب وأسرهم معرفة نتائجهم فور صدورها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 صلاح الدين والنجف

الجدير بالذكر امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية بسلام حيث لم تسجل أي شكاوى تذمر بشأن صعوبة الامتحانات، وهذا الأمر يجعل جميع الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون نتائج عالية في اختباراتهم، وبدأت المحافظات تباعًا في نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 وكانت الرصافة الأولى من أوائل المدن التي تعلن نتائجها، وقد حددت الوزارة موقع نتائجنا للحصول على النتائج ويمكن تحميل كشوفات الدرجات بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

ظهرت اليوم السبت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 لمحافظة صلاح الدين والسليمانية في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال العديد من الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا .

أو موقع وزارة التربية العراقية.

حدد مرحلة السادس الابتدائي.

انقر على أيقونة مدينة الرصافة الأولى.

انقر على خانة التنزيل التي تتواجد بجوار محافظة الرصافة.

انتظر بعض اللحظات لتتمكن من تحميل ملف نتيجتك بسهولة.

وتشير النتائج الأولية لمدينة الرصافة أنها كانت مرضية تعبر عن مستوى الطالب المتميز مقارنة بالسنوات الماضية وهذا يعكس الجهد المبذول للوزارة.

يتم الاعلان بشكل تدريجي عن النتائج الخاصه بالطلاب في جميع المحافظات، حيث ظهرت نتائج كل من الرصافه ودهوك والسليمانيه وصلاح الدين وكذلك محافظه الكرخ الاولى والثانيه والثالثه، حيث يتم انتظار الاعلان عن المحافظات الاخرى مثل نينوي وديالي وكذلك البصره وبغداد.

قامت وزاره التربيه العراقيه بالاعلان عن نتائج محافظه ميسان والتي يتم الحصول عليها بشكل الكتروني عن طريق تحميل ملف النتائج والذي يتم تنزيله بكل سهوله عبر موقع نتائجنا حيث ان الصفحه الرسميه للموقع قد أعلنت عن ظهور هذه النتائج والتي تظهر بشكل تدريجي عبر موقع ملازمنا.