“خطوات الحصول على تأشيرة الحج إلكترونيا 1445 وأبرز الشروط المطلوبة” .. وزارة الحج والعمرة تجيب

أجابت وزارة الحج بالمملكة السعودية على التساؤل حول خطوات الحصول على تأشيرة الحج إلكترونيًا لعام 1445 والشروط المتعلقة بها، وقد صرحت الوزارة بكافة المعلومات حول طرق استخراج التأشيرة منذ بداية موسم الحج لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق سبل الراحة لجميع الحجاج وتوفير جهودهم دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الرسمية للمكاتب التابعة للوزارة، وينبغي استخراج تأشيرة الحج لتكون بمثابة تصريح للدخول إلى البلاد من أجل أداء مناسك الحج.

خطوات الحصول على تأشيرة الحج إلكترونيًا

إليك أهم الخطوات اللازمة للحصول على تأشيرة الحج لزيارة البيت الحرام إلكترونيا.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

ملء النموذج الإلكتروني بطلب الحصول على تأشيرة الحج، مع إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

رفع النسخ الإلكترونية من المستندات اللازمة، مثل جواز السفر وصورة شخصية وأي مستندات أخرى قد تُطلب.

اختيار الباقة المناسبة من بين الباقات المتاحة للحج والتي تتضمن تفاصيل الخدمات والأسعار.

التأكيد على البيانات المدخلة ودفع الرسوم المطلوبة عبر بوابة الدفع الإلكترونية.

بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة في الوزارة. سيتم إشعارك بقبول أو رفض طلب التأشيرة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

في حال الموافقة، يمكن طباعة التأشيرة الإلكترونية واستخدامها عند السفر لأداء مناسك الحج.

الشروط للحصول على تأشيرة الحج

تعرف على الشروط اللازمة للتقديم للحصول على تأشيرة زيارة البيت الحرام.