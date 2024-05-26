“ابهري عيلتك وجددي لهم” .. لعشاق الشوكولاتة أسهل طريقة لعمل كيك الباونتي بوصفة اقتصادية مالهاش مثيل

تعتبر كيكة الباونتي واحدة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس، خاصة محبي شوكولاتة، حيث تتميز بمذاقها الفريد والشهي الذي يدفع الكثيرين إلى شرائها من المحلات ومع ذلك، يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل لتقدميها لأسرتك وضيوفك في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد، بجانب المشروبات الباردة اللذيذة، إليك وصفة بسيطة لتحضير كيكة الباونتي في المنزل.
مكونات كيكة الباونتي
إليك أهم المقادير اللازمة لتحضير كيك الباونتي من خلال المكونات التالية.
الطبقة الأولى
- 1 ½ كوب من البسكويت المطحون (يفضل بسكويت الشاي).
- ½ كوب من الزبدة المذابة.
الطبقة الثانية (حشوة جوز الهند)
- 2 كوب من جوز الهند المبشور.
- 1 علبة من الحليب المكثف المحلى.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
الطبقة الثالثة (الشوكولاتة)
- 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة (أو شوكولاتة الحليب حسب الرغبة).
- ½ كوب من الكريمة السائلة.
طريقة تحضير كيكة الباونتي
إليك أهم الخطوات اللازمة لتحضير إعداد كيك الباونتي.
- اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى يتجانسا.
- ضعي الخليط في قاع صينية مبطنة بورق الزبدة واضغطيه جيدًا ليشكل قاعدة متماسكة.
- ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك القاعدة.
- في وعاء، اخلطي جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف المحلى والفانيليا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- افردي خليط جوز الهند فوق طبقة البسكويت واضغطيه برفق ليشكل طبقة متساوية.
- ضعي الصينية في الثلاجة مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.
- سخني الكريمة السائلة في وعاء على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان.
- اسكبي الكريمة الساخنة فوق الشوكولاتة المقطعة وانتظري لمدة دقيقة، ثم قلبي الخليط حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتحصلين على مزيج ناعم ولامع.
- صبي خليط الشوكولاتة فوق طبقة جوز الهند ووزعيه بالتساوي.
- ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات أو حتى تتماسك تمامًا.
- بعد أن تبرد الكيكة، قطعيها إلى مربعات أو حسب الشكل المرغوب وقدميها باردة.