متي تنزل رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ؟… المالية السعودية توضح موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1445 وشروط الاستفادة منه

أعلنت المؤسسة المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1445، حيث حددت مؤسسة التأمينات موعد ثابت من أجل صرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين في المملكة السعودية، وأكدت المؤسسة على أن موعد صرف المعاشات ثابت لن يتم تغييره غير في موافقة هذا الموعد للعطلات الرسمية، ويعتمد المتقاعدين على هذه الرواتب في تدبير المتطلبات الأساسية لهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1445

حددت مؤسسة التأمينات موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1445، حيث أن الحكومة في السعودية حددت موعد ثابت من أجل صرف جميع الرواتب المختلفة التي يتقاضى عليها جميع المواطنين في المملكة من العاملين والمتقاعدين، وجميع التفاصيل التي تتعلق بموعد صرف الرواتب الخاصة بأصحاب المعاشات هي:

يتم صرف الرواتب التي يحصل عليها أصحاب المعاشات خلال اليوم الأول من كل شهر.

الرواتب الخاصة بأصحاب المعاشات لشهر يونيو سوف يتم تأجيل صرفها ليصبح الثاني من يونيو، حيث أن الأول من يونيو يصادف يوم السبت والذي يعتبر عطلة رسمية في المملكة.

عندما يوافق يوم صرف الرواتب يوم الجمعة يتم تبكير موعد الصرف ليصبح الخميس.

شروط الاستفادة من رواتب المتقاعدين

لكي يستطيع المواطن في المملكة السعودية الاستفادة من رواتب المتقاعدين والاعتماد عليها في تدبير متطلباته يجب أن تتواجد بها مجموعة من الشروط التي لخصتها المؤسسة المسؤولة عن التأمينات في بعض النقاط وهي:

المواطن من الذين يحملون الجنسية السعودية وتكون إقامتهم الدائمة داخل حدود المملكة.

القيام بجميع الخطوات الرسمية التي يتم. من خلالها الحصول على رواتب أصحاب المعاشات.

سن المتقاعد يجب أن يتجاوز ستون عامًا.

سداد الرسوم الخاصة بالاشتراك التأميني والتي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات بما يعادل مائة وعشرين شهر.

طريقة حساب راتب التقاعد

يمكن للمتقاعدين الحق في معرفة كيفية حساب راتب التقاعد بالسعودية، يلزم تقسيم سنوات الخدمة للموظف على 40 ثم ضرب النسبة المتحصلة في الراتب الأخيرة للموظف، وبناءً على ذلك يتم الحصول على مبلغ المعاش التقاعدي، ونوضح طريقة اخرى وهي، للمتقاعد ضرب آخر معاش في عدد شهور الخدمة ثم تقسيمها على 480 يتم عرض مبلغ المعاش التقاعدي.