“انخفاض في سعر الذهب” .. سعر عيار 21 في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2024

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي، ويعود ذلك إلى تأثير سعر أونصة الذهب العالمية، كما لم تتضح نتائج اجتماع البنك المركزي المصري ليظل سعر الذهب متأثرًا بالتحركات العالمية، وبالنسبة لسعر الذهب عيار 21، فقد بلغت قيمته في بداية جلسة اليوم السبت 3125 جنيه للجرام، وفي وقت كتابة التقرير كان يتداول عند 3120 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر

شهد الذهب يوم أمس انخفاضًا بمقدار 15 جنيهًا، حيث أغلقت تداولات اليوم عند 3120 جنيه للجرام بعد افتتاح الجلسة عند 3135 جنيه للجرام، أما بالنسبة لتحليل جولد بيليون، فقد انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 50 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، حيث أُغلق عند 3120 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح التداول عند 3170 جنيهًا للجرام.

سعر صرف الدولار

خلال الأسبوع الماضي، شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات متعددة، حيث شهد عدة تراجعات تدريجية قبل أن يتجه نحو الارتفاع مجددًا، ليصل في الوقت الحالي إلى متوسط 47.20 جنيه لكل دولار، وكان السعر بداية الأسبوع الماضي عند متوسط 46.95 جنيه لكل دولار أما بالنسبة لسعر الذهب، فقد شهد ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى عند 3210 جنيه للجرام، قبل أن يبدأ في التراجع.

ثبات في سعر الفائدة في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25%، وهو ما يظهر التزامه بسياسة الفائدة الحالية، وتوقع البنك المركزي أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بفعل تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف وبالنسبة للأسعار الحالية، فإن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عرضة للتغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب العام على الذهب والطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية، في حين يظل الطلب على المشغولات الذهبية نسبياً مستقراً، على الرغم من كونه طلباً موسمياً.