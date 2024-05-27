تردد قناة SSC SPORT 1HD الرياضية السعودية لمشاهدة كافة البطولات الاسيوية

في الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث بشكل كبير من قِبَل العديد من الأشخاص لمعرفة القنوات التي ستبث مباراة الإياب بين العين ويوكوهاما من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت على أرضية ملعب “هزاع بن زايد ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما تابعوا معنا هذا المقال للحصول على المعلومات الكاملة حول القنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب تعد مباراة العين ويوكوهاما واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في الإمارات وفي جميع أنحاء آسيا.

تردد قناة SSC SPORT 1HD الرياضية السعودية

مع ازدياد عمليات البحث بشكل ملحوظ حول القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين العين ويوكوهاما والتي ستقام في نهائي دوري أبطال آسيا 2024 تم التأكيد على أن قنوات SSC SPORT هي الناقل الحصري لهذه البطولة ستبث المباراة عبر عدد من الأقمار الصناعية بما في ذلك النايل سات والعرب سات والبدر سات فيما يلي تفاصيل الترددات التي يمكن من خلالها متابعة المباراة:

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على عرب سات

التردد: 12417

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على بدر سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

بهذه الترددات يمكن لمحبي كرة القدم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لمتابعة المباراة الحاسمة بين العين ويوكوهاما تعتبر هذه المباراة من أبرز الأحداث الرياضية لهذا العام حيث يسعى فريق العين إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز يوكوهاما بهدفين مقابل هدف.