نطلعكم الآن من خلال المقال على حبيبتنا، لولو جت يلا نروح عند لولو يا أطفال، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024، قناة وناسة الفضائية هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المتخصصة في تقديم الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية للأطفال، تأسست القناة على يد المطرب السعودي الشهير راشد الماجد في عام 2007، وكانت أول مرة تنطلق فيها على الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات، وتعتمد القناة في أغانيها على الخصية الرئيسية الشهيرة لولو.

تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024

في السطور القادمة ستتعرفون على لولو جت يلا نروح عند لولو يا أطفال، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024، حيث ستتمكنون من متابعة قناة وناسة لولو بيبي الجديد وذلك عند كتابة الترددات التالية:

تردد قناة وناسة لولو بيبي الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة لولو بيبي الفضائية علي القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنك متابعة قناة وناسة لولو بيبي الجديدة عبر قمر النايل سات ومشاهدة الطفلة الجميلة لولو وهي تلعب مع الشرطة ومع ميدو عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أغاني قناة وناسة لولو بيبي

نضع بين ايديكم الآن بعد ان تعرفنا معا على لولو جت يلا نروح عند لولو يا أطفال، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024، أغاني قناة وناسة لولو بيبي والتي نذكر لكم منها بصوت لولو ما يلي:

أغنية لولو صارت شرطية. أغنية لولو الشطورة. أغنية لولو وماما. وينك يا لولو. يا لولو في بيبي. لولو عاوزه ماما. أغنية يا شرطى حرامى. أغنية لوليات صغار. أغنية لولو ليكا أختى الغيورة. أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو. أغنية ماذا تشترى لولو من المول.

خطوات تثبيت قناة وناسة لولو بيبي على جميع الأقمار

ولكي تتمكن من تثبيت تردد قناة وناسة لولو بيبي عبر قمر النايل سات والعرب سات بخطوات سهلة وبسيطة يجب عليك إتباع الخطوات التالية لمتابعة أفضل وأجمل أغاني الطفلة لولو الجميلة والتي تجدها فيما يأتي: