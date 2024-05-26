تعرف على طريقة الإعتراض على حساب المواطن الدفعة 79 ؟

تم الإعلان مؤخرا عن نتائج الدفعة الـ79 من برنامج حساب المواطن لشهر يونيو لعام 2024، قد يواجه بعض المتقدمين تحديات تتعلق بالأهلية للحصول على المزايا، وفي هذه الحالة، يعد تقديم اعتراض على قرار الأهلية خطوة مهمة، سنوفر لكم شرحا مفصلا لكيفية القيام بذلك في المقال التالي، فتابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة الإعتراض على حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يخدم أكثر من 10.7 مليون مواطن، ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراض على قرار الأهلية بإتباع الخطوات خطوات التالية:

في البداية تكون بزيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن. بعدها يدخل المستخدم بياناته الشخصية كرقم الهوية وكلمة المرور للولوج إلى حسابه. بعد ذلك ينتقل بعدها مباشرةً إلى قسم “الأهلية والاستحقاق” لمعرفة الحالة. في حال كانت النتيجة تشير إلى عدم الأهلية، ستعرض الأسباب المحددة لذلك. لتقديم اعتراض، يجب الضغط على الخيار المخصص لذلك وإرفاق الوثائق الداعمة للحق في الإستفادة من البرنامج، ثم يرسل الطلب للمراجعة.

ما هي شروط أهلية حساب المواطن ؟

للتأهل للإستفادة من برنامج حساب المواطن، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية: